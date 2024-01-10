Это обусловлено нехваткой мест для прихожан в существующей городской мечети
В Чите рассмотрят несколько участков под строительство новой мечети. Соответствующее поручение дал 10 января губернатор Забайкалья Александр Осипов на совещании с представителями религиозной организации мусульман города Читы, правительством края и руководством краевой столицы.
Как отметил руководитель организации мусульман Алмаз Салахов, потребность возникла в связи с нехваткой мест для прихожан в Читинской соборной мечети.
- Тенденция в том, что помещения мечети, предназначенного для моления, не хватает. Приходилось задействовать учебную часть. Также не хватает парковочных мест возле мечети. Поэтому рассматриваем новые участки, желательно площадью не менее трёх гектаров, чтобы разместить и мечеть, и парковку, и людям дискомфорт не приносить, - заявил Алмаз Салахов.
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, глава региона поручил детально проанализировать имеющиеся в собственности края участки.
В Чите собираются строить новую мечеть
Общество, Фото:
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