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В Бурятии учёные разработали уникальную съедобную пищевую плёнку

В Бурятии учёные разработали уникальную съедобную пищевую плёнку
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
Она может быть альтернативой пакетам из полиэтилена

В Бурятии разработали уникальную биоразлагаемую съедобную пищевую плёнку. Над ней работают учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.

Как сообщили в пресс-службе ВСГУТУ, новизна связана с введением такого ингредиента, как фильтрат кефирных грибков. Это позволяет усилить консервирующий эффект для сухих и концентрированных пищевых продуктов питания и повысить сроки хранения самой плёнки.

Запатентованная инновационная плёнка разработана на вкусовой основе из мясного или куриного бульона, фруктового сока или воды. В одну из этих основ добавляется альгинат натрия, глицерин, водный раствор витамина С, усилители вкуса в виде натуральных вкусовых добавок. Разработчики – доктор технических наук, профессор Нина Хамнаева и старший преподаватель кафедры «Технология и организация питания. Сервис и туризм» Яна Зверькова – добавили в эти композиции фильтрат микробной ассоциации кефирных грибков.

Фильтрат микробной ассоциации кефирных грибков - это специальная жидкость, которую получают после фильтрации. Для этого используются кефирные грибки, которые добавляют в охлаждённое до 20 градусов пастеризованное молоко. Затем смесь сквашивается до достижения определённой кислотности. Далее грибковую закваску созревают при температуре 3-8 градусов в течение 12 часов, после чего грибки отделяют от смеси. Полученную смесь фильтруют сначала через бумажный, а затем через мембранный фильтры. Готовая жидкость содержит антибиотические вещества, которые подавляют развитие некоторых вредных бактерий.

- Добавление фильтрата микробной ассоциации кефирных грибков и 4% водного раствора витамина С усиливает способность продукта сохраняться, так как это подавляет рост других микроорганизмов в упаковке. Состав разработанной съедобной плёнки позволяет упаковывать методом обертывания сухие фрукты, высушенное мясо, сухой творог, высушенную рыбу, морепродукты, - рассказала Нина Хамнаева.

Предлагаемая композиция позволяет создавать водорастворимую прозрачную и пластичную пищевую плёнку с определённым вкусом. Отмечается, что она устойчива к низким температурам, предотвращает развитие микрофлоры в упакованном продукте и имеет регулируемый срок годности. К тому же она низкокалорийная. Когда плёнка нагревается до температуры 80 градусов и смачивается водой, она разлагается.

- Её использование может быть альтернативой пластиковым пакетам из полиэтилена, которые очень долго разлагаются в окружающей среде и нежелательны для использования, - добавила Нина Хамнаева.

Учёные подчеркнули, что из-за наличия вкуса такая пищевая упаковка может стать частью приготовления блюда из полуфабриката. К тому же новая упаковка позволит получить готовый продукт из полуфабриката с минимальными усилиями. Например, приготовление компота из замороженных ягод с добавлением фруктового сока, упакованных в эту плёнку, сведётся только к варке полуфабриката вместе с упаковкой в кипящей воде.

ученые инновации ВСГУТУ

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