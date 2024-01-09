Боец из Бурятии стал прототипом героя в компьютерной игре

Общество, Фото: Курумкан ZOV

Одним из игровых персонажей стал «Курумкан»



Участник спецоперации из Бурятии с позывным «Курумкан» стал прототипом героя в компьютерной игре. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Курумкан ZOV».



- Наш земляк, позывной «Курумкан», стал реальным прототипом новой компьютерной игры. Дважды награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу». Очень добрый и светлый человек! Береги себя, - говорится в сообщении.



О самой компьютерной игре пока ничего неизвестно. Судя по отрывку из видео, «Курумкана» можно будет выбрать как «бойца отряда». В описании его персонажа указывается место рождения, национальность, вероисповедание и родину.



В игре персонажа наделили высокими характеристиками – атлетизмом, стойкостью, интеллектом, отвагой и моралью. Бойцу дали специализацию ночного охотника, а жизненное кредо компьютерного героя – вдумчивая адекватность.



