В Иркутской области с грузового поезда сняли автостопщика из Улан-Удэ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина ехал в поезде с углём



В городе Тулун транспортные полицейские задержали 35-летнего улан-удэнца. Безработного мужчину сняли с грузового поезда. Правоохранителям он пояснил, что путешествовал автостопом, а домой добирался в хвостовом полувагоне с углём.



Мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 11.17 КоАП РФ «Самовольный проезд в грузовом поезде». С ним провели профилактическую беседу.



Путешественнику грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.

