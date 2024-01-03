В Бурятии люди рискуют покалечиться на «ватрушках»



В республиканском управлении МЧС объяснили, как избежать травм при катании на так называемых ватрушках (или тюбингах). Они способны развивать большую скорость и «закручиваться» вокруг своей оси.



Выбирайте для спуска безопасную горку – подальше от дорог, деревьев и водоёмов. Крутых склонов лучше избегать – можно выпасть из надувных санок и получить серьёзное увечье. Скатываться нужно, когда поблизости никого нет, чтобы избежать столкновения.



Есть и ещё несколько важных правил безопасности. Дети младше семи лет должны кататься только вместе со взрослыми. Не стоит забывать про защитный шлем.



Нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу «паровозиком» – они могут перевернуться. Не съезжайте с обледенелых склонов и трамплинов, не тормозите ногами и не отпускайте ремни, расположенные по бокам тюбинга. Кроме того, не следует кататься стоя или лёжа на животе и перегружать тюбы – в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для неё вес.





