На острове в Иркутске откроют ледовый городок

Открытие состоится завтра, 30 декабря



30 декабря в 12:00 на острове Конный в Иркутске состоится торжественное открытие ледового городка. Для жителей и гостей города проведут интерактивную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями, конкурсы, игры для детей и дискотеку. Вход на мероприятие свободный.



Рядом с колесом обозрения установили лабиринт и горки. Площадь территории составляет свыше тысячи квадратных метров. Также на острове Конный работает каток.



В новогодние каникулы: 2, 3, 4 и 5 января – проведут ледовые дискотеки. Запланирована интерактивная программа с аниматорами и викторинами.



Возрастное ограничение: 0+.

