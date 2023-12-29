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На острове в Иркутске откроют ледовый городок

На острове в Иркутске откроют ледовый городок
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытие состоится завтра, 30 декабря

30 декабря в 12:00 на острове Конный в Иркутске состоится торжественное открытие ледового городка. Для жителей и гостей города проведут интерактивную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями, конкурсы, игры для детей и дискотеку. Вход на мероприятие свободный.

Рядом с колесом обозрения установили лабиринт и горки. Площадь территории составляет свыше тысячи квадратных метров. Также на острове Конный работает каток.

В новогодние каникулы: 2, 3, 4 и 5 января – проведут ледовые дискотеки. Запланирована интерактивная программа с аниматорами и викторинами.

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Иркутск Новый год ледовый городок

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