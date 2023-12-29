29 декабря

28 декабря

Популярное

В Иркутской области увеличится прожиточный минимум

В Иркутской области увеличится прожиточный минимум
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля

В Иркутской области с января 2024 года увеличится прожиточный минимум. Он составит в целом по региону в расчёте на душу населения 16 380 рублей.

В министерстве труда и занятости региона напомнили, что правительство Иркутской области внесло изменения в постановление о величине прожиточного минимума на 2024 год. Его показатели используют для сравнения доходов граждан при назначении мер социальной поддержки, в том числе пособий для семей с детьми, социального контракта, региональной социальной доплаты к пенсии.

Согласно изменениям, для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля, для пенсионеров – 14 087, детей – 15 889. По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравнённым к ним, прожиточный минимум в расчёте на душу населения установлен в размере 19 918 рублей, для трудоспособного населения – 21 710, пенсионеров – 17 130, детей – 19 321. По иным местностям области в расчёте на душу населения – 15 315, для трудоспособного населения – 16 693, пенсионеров – 13 171, детей – 14 856.

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте министерства труда и занятости Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Иркутская область Прожиточный минимум

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску председателю исполкома
В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску председателю исполкома
Общество, 29.12.2023
В селе Иволгинск установлена доска памяти Сергея Денисенко
В Бурятии заслуженного энергетика наградили медалью
В Бурятии заслуженного энергетика наградили медалью
Общество, 29.12.2023
Учёный всю свою трудовую жизнь посвятил энергетике
В Иркутской области молодым семьям могут предоставить дополнительные соцвыплаты
В Иркутской области молодым семьям могут предоставить дополнительные соцвыплаты
Общество, 29.12.2023
В регионе вступил в силу соответствующий указ губернатора
В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
Общество, 29.12.2023
С юбилейным днём рождения поздравили Татьяну Корнакову
В Улан-Баторе запретят ездить транспорту с неоплаченными штрафами
В Улан-Баторе запретят ездить транспорту с неоплаченными штрафами
Общество, 29.12.2023
Запрет на езду коснётся и машин, не прошедших техосмотр
Сельчане пригрозили дойти до главы Бурятии из-за уличных фонарей
Сельчане пригрозили дойти до главы Бурятии из-за уличных фонарей
Общество, 29.12.2023
Люди заявили, что обходятся без освещения уже год
В Иркутской области увеличится прожиточный минимум
В Иркутской области увеличится прожиточный минимум
Общество, 29.12.2023
Для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля
В Бурятии завершилось первенство по фигурному катанию
В Бурятии завершилось первенство по фигурному катанию
Общество, 29.12.2023
Спортсмены республики завоевали 23 медали соревнований
В Забайкалье торговые сети подписали «яичный» меморандум
В Забайкалье торговые сети подписали «яичный» меморандум
Общество, 29.12.2023
Стоимость яиц в крае будут сдерживать
В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники в выходные
В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники в выходные
Общество, 29.12.2023
Стал известен режим работы городских поликлиник в период новогодних праздников
Сельская учительница из Бурятии слепила из снега символ года
Сельская учительница из Бурятии слепила из снега символ года
Общество, 29.12.2023
Возле её дома теперь красуется огромный дракон
В Бурятии многодетным семьям вручили госнаграды
В Бурятии многодетным семьям вручили госнаграды
Общество, 29.12.2023
Также они получили сертификаты на жильё
В райцентре Бурятии воспитанники ДШИ обходятся без тёплого туалета
В райцентре Бурятии воспитанники ДШИ обходятся без тёплого туалета
Общество, 29.12.2023
Из-за его строительства здание может рухнуть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^