В Иркутской области увеличится прожиточный минимум

Для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля



В Иркутской области с января 2024 года увеличится прожиточный минимум. Он составит в целом по региону в расчёте на душу населения 16 380 рублей.



В министерстве труда и занятости региона напомнили, что правительство Иркутской области внесло изменения в постановление о величине прожиточного минимума на 2024 год. Его показатели используют для сравнения доходов граждан при назначении мер социальной поддержки, в том числе пособий для семей с детьми, социального контракта, региональной социальной доплаты к пенсии.



Согласно изменениям, для трудоспособного населения его величина будет равна 17 854 рубля, для пенсионеров – 14 087, детей – 15 889. По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравнённым к ним, прожиточный минимум в расчёте на душу населения установлен в размере 19 918 рублей, для трудоспособного населения – 21 710, пенсионеров – 17 130, детей – 19 321. По иным местностям области в расчёте на душу населения – 15 315, для трудоспособного населения – 16 693, пенсионеров – 13 171, детей – 14 856.



С полной версией документа можно ознакомиться на сайте министерства труда и занятости Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

