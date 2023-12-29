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В Иркутской области запускать фейерверки разрешили только определённых местах

В Иркутской области запускать фейерверки разрешили только определённых местах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующее постановление подписали в правительстве

В Иркутской области до 10 января установили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Константин Зайцев.

- На период действия ОПР вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. Среди них – запрет применения пиротехнических изделий вне специально определённых органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области мест, а также вне мест на которых применение пиротехнических изделий не запрещено в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

ГУ МЧС России по Иркутской области поставил на контроль 134 места для запуска фейерверков, из них 55 – в Иркутске. Со списком площадок, предназначенных для запуска фейерверков, можно ознакомиться на сайте ведомства. Также подробную информацию о местах запуска фейерверков можно найти на сайтах муниципальных образований.
фейерверки

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