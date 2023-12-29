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Дед Мороз Байкал знакомит москвичей с Иркутской областью

Дед Мороз Байкал знакомит москвичей с Иркутской областью
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Для посетителей международной выставки-форума проводится интерактивная культурная программа

Дед Мороз Байкал и Снегурочка Ангара встречают на стенде Иркутской области посетителей международной выставки-форума «Россия» (6+). Их роли исполняют иркутский шоумен и ведущий Аркадий Стародубцев и студентка III курса Иркутского театрального училища Валерия Москвичёва.

– Людей подходит очень много, гости со всей России, а недавно были даже из Колумбии. Фотографируются с нами, общаются. Для посетителей стенда проводим интерактив, победителям дарим подарки, – рассказала Валерия Москвичёва.

Байкал и Ангара проводят на стенде получасовое представление, в котором рассказывают про Иркутскую область, а затем задают посетителям вопросы. Самые внимательные гости получают памятные призы в виде настоящей кедровой шишки. Одна из её чешуек имитирует золото, ведь регион выступает на ВДНХ под девизом «Иркутская область – золотое звено России».

Кроме того, волонтёры культуры из Иркутской областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина проводят на стенде викторину «Земля Бабра» (6+). Она знакомит с промышленностью, культурным достоянием области, народными традициями, природой, известными людьми. Победители викторины также получают подарки.

Маленьких посетителей развлекает ростовая кукла Нерпёнок.

- Интерактивная культурная программа продлится на стенде Иркутской области все новогодние праздники, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутская область Новый год

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