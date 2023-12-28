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В Бурятии мигранты стали фиктивными отцами ради вида на жительство

В Бурятии мигранты стали фиктивными отцами ради вида на жительство
Общество,  Фото:pixabay.com
Аннулировать записи пришлось через суд

В Тункинском районе Бурятии вскрыли факты установления фиктивного отцовства – иностранцы сделали это ради вида на жительство.

За вознаграждение пойти на такой шаг согласилась женщина, воспитывающая несовершеннолетних сыновей.

- Весной 2023 года мать несовершеннолетних, желая извлечь материальную выгоду, достоверно зная, что граждане иностранного государства не являются биологическими отцами её сыновей, представила в Улан-Удэнский городской отдел управления ЗАГС заявление об установлении отцовства. В результате чего были внесены соответствующие изменения в актовую запись о рождении детей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

После получения свидетельств об установлении отцовства иностранцы подали документы для получения вида на жительство в Российской Федерации.

В прокуратуре пояснили, что всё это повлекло нарушение законных прав и интересов несовершеннолетних, не имеющих возможности самостоятельно защитить свои права. В связи с этим прокурор Тункинского района направил в суд иски об оспаривании отцовства и аннулировании записей об установлении отцовства.

Тункинский районный суд иски удовлетворил. Иностранцы подали апелляционные жалобы, но Верховный суд Бурятии оставил без удовлетворения, подтвердив законность принятых решений.

Как сообщал «Байкал-Dailу», на прошлой неделе в Улан-Удэ задержали четверых участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции. В преступный сговор вступили несколько знакомых, в том числе адвокат и сотрудница городского отдела управления ЗАГС. Они подыскивали женщин, согласных за денежное вознаграждение на заключение фиктивных браков с иностранцами. После этого мигранты получали разрешение на временное проживание в России. 
фиктивное отцовство прокуратура мигранты

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