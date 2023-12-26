В Бурятии дорожные знаки установили после вмешательства прокуратуры

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Представление получил глава района



Прокуратура Кижингинского района Бурятии проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и не досчиталась в ходе проверки дорожных знаков.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, на перекрёстке улиц Найрамдал и Садовая в селе Кижинга отсутствовали знаки приоритета «Главная дорога» и «Уступи дорогу». Это создавало условия для совершения дорожно-транспортных происшествий, пришли к выводу проверяющие.



В связи с этим прокурор района внёс главе Кижингинского района представление. После этого участок дороги оборудовали необходимыми дорожными знаками.



