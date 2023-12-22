Он украшен гирляндами
В Улан-Удэ запустили новогодний трамвай. Это специальный вагон, который украшен яркими, привлекающими взгляд, гирляндами.
Накануне вагон курсировал по маршруту №8.
- Встречайте новогодний трамвай! С наступающими праздниками, друзья, - обратилось к горожанам МУП «Управление трамвая».
Запуск такого праздничного вагона – ежегодная традиция.
Новогодний трамвай начал курсировать по Улан-Удэ
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