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Кяхта примет республиканский турнир по гиревому спорту

Кяхта примет республиканский турнир по гиревому спорту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревноваться будут школьники и учащиеся техникумов

23 декабря в Кяхте состоится X республиканский турнир по гиревому спорту среди школьников и учащихся техникумов. Соревнования посвящены памяти ветеранов педагогического труда, чемпионов России 50-х годов Аносова П.И. и Кравцова Г.М. Турнир проведут в районном спортивном комплексе «Олимп».

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из 12 районов Бурятии и города Улан-Удэ. Допускаются все желающие, прошедшие начальную подготовку в спортивных школах, мальчики, юноши и старшие юноши, младшие девушки и старшие девушки, а также тренеры-представители. На турнире возможно выполнение юношеских и спортивных разрядов до уровня КМС России. Заявки на участие подаются при взвешивании в день начала соревнований.

Взвешивание участников состоится 23 декабря с 8:00 до 10:00. Парад открытия и начало соревнований запланировано на 11:00.

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Бурятия Кяхта гиревой спорт спорт

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