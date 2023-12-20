20 многодетным семьям Бурятии вручат жилищные сертификаты

Они получат их до конца 2023 года



До конца этого года ещё 20 многодетных семей Бурятии получат жилищные сертификаты и смогут приобрести новый дом. Глава республики Алексей Цыденов дал поручение о выделении дополнительных 70 млн рублей из средств республиканского бюджета на эти цели.



Финансирование будет направлено на улучшение жилищных условий 20 многодетных семей, в которых воспитывается 6 и более несовершеннолетних детей. Сертификат на единовременную выплату они получат до конца 2023 года, а некоторые даже успеют встретить Новый год в светлом просторном доме.



Как отмечают в министерстве соцзащиты республики, это уже второе важное решение главы Бурятии в этом году по данному направлению. Так, по инициативе Алексея Цыденова в первоочередном порядке обеспечиваются жильём многодетные семьи участников СВО, в которых воспитывается 6 и более детей. В этом году этой мерой поддержки воспользовались 22 семьи. На сегодняшний день семей данной категории в очереди нет.



- Отмечу, что на состояние общей очереди это никак не влияет. Деньги на эти цели выделяются дополнительно. Ещё одна приятная новость – семья из Кижингинского района, в которой в прошлом году одновременно родилось трое детей, также получит жилищный сертификат, – подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Всего же с начала 2023 года свои жилищные условия улучшили 93 многодетные семьи из всех районов республики, в которых воспитывается шесть и более детей.



