19 декабря

18 декабря

Популярное

Более половины жителей Дальнего Востока считают 2023 год благополучным

Более половины жителей Дальнего Востока считают 2023 год благополучным
Общество,  Фото:pixabay.com

Очень успешным он стал для 8%

52 процента проживающих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) утверждают, что 2023 год оказался лучше или таким же хорошим, как и 2022 год. По всей России так считают 55% опрошенных. Большинство выделили здоровье своих близких и приятный отдых в качестве ключевых моментов уходящего года.

Радовались дальневосточники рождению детей- 14% опрошенных отметили это событие как значительное. В среднем по России так ответили всего 8%.

Опрос провели банки два крупных банка 1-8 декабря 2023 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Правда, очень успешным 2023 год считают всего 8% населения Дальнего Востока. Но 46% согласились, что год получился в целом успешным. 33% опрошенных признали 2023 год неудачным, а 11% затруднились с ответом.

Участники опроса также отметили отсутствие проблем со здоровьем (37%), приятные воспоминания об отдыхе (32%) и гармонию в личных отношениях (23%) среди основных позитивных моментов 2023 года. Доход увеличился у 17% опрошенных, а 11% получили новую работу с лучшей зарплатой.

Другие значимые события: 13% жителей регионов Дальнего Востока завершили ремонт или совершили крупные покупки, а 8% приобрели домашних животных (8%).

Финансовое положение улучшилось у 36% жителей ДФО. Новые источники дохода появились у 28%, а 11% получили доход от банковских вкладов или накопительных счетов, 4% – от инвестиций в ценные бумаги.

Около 30% жителей Дальнего Востока совершили путешествия за пределы своего региона. При этом 67% из них совершили такую поездку один раз.

17% жителей Дальнего Востока прибегли к кредитам для крупных покупок и увеличили свои расходы, что выше среднего по России (13%). 21% стремились к балансу между тратами и сбережениями, а четверть предпочли сберегательную модель, накапливая средства на вкладах.

опрос ДФО Дальний Восток 2023

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ребёнка-инвалида оставили без нового жилья
В Бурятии ребёнка-инвалида оставили без нового жилья
Общество, 19.12.2023
К этой истории пришлось подключить омбудсмена и прокуратуру
«33 несчастья»: В Бурятии сельчане из последних сил выживают в доме-развалюхе
«33 несчастья»: В Бурятии сельчане из последних сил выживают в доме-развалюхе
Общество, 19.12.2023
Людям приходится платить немалые деньги за свет и тепло, которых нет
В Бурятии врачи спасли пенсионеров, сделав им редкие операции
В Бурятии врачи спасли пенсионеров, сделав им редкие операции
Общество, 19.12.2023
Пожилые люди с больным сердцем страдали от постоянных головокружений, обмороков и отёков
Бурятию признали одной из самых пьющих в стране
Бурятию признали одной из самых пьющих в стране
Общество, 19.12.2023
Компанию ей составили ещё четыре российских региона

В Бурятии сменился главврач ещё одной больницы
В Бурятии сменился главврач ещё одной больницы
Общество, 19.12.2023
Больницей в Прибайкальском районе будет руководить медик с 25-летним стажем
К 2040 году планируют преобразить ещё 7 микрорайонов столицы Бурятии
К 2040 году планируют преобразить ещё 7 микрорайонов столицы Бурятии
Общество, 19.12.2023
Кардинальные изменения затронут не только центр Улан-Удэ, но и ещё несколько микрорайонов города
Жителям Бурятии разъяснили ситуацию с субсидиями на дрова
Жителям Бурятии разъяснили ситуацию с субсидиями на дрова
Общество, 19.12.2023
Заявления на них в республике пока не принимают
«Пьют, ругаются»: Жителей райцентра в Бурятии одолели шумные новосёлы
«Пьют, ругаются»: Жителей райцентра в Бурятии одолели шумные новосёлы
Общество, 19.12.2023
Сельчане утверждают, что лишились из-за них всякого покоя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^