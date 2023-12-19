Более половины жителей Дальнего Востока считают 2023 год благополучным

Очень успешным он стал для 8%

52 процента проживающих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) утверждают, что 2023 год оказался лучше или таким же хорошим, как и 2022 год. По всей России так считают 55% опрошенных. Большинство выделили здоровье своих близких и приятный отдых в качестве ключевых моментов уходящего года.

Радовались дальневосточники рождению детей- 14% опрошенных отметили это событие как значительное. В среднем по России так ответили всего 8%.

Опрос провели банки два крупных банка 1-8 декабря 2023 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Правда, очень успешным 2023 год считают всего 8% населения Дальнего Востока. Но 46% согласились, что год получился в целом успешным. 33% опрошенных признали 2023 год неудачным, а 11% затруднились с ответом.

Участники опроса также отметили отсутствие проблем со здоровьем (37%), приятные воспоминания об отдыхе (32%) и гармонию в личных отношениях (23%) среди основных позитивных моментов 2023 года. Доход увеличился у 17% опрошенных, а 11% получили новую работу с лучшей зарплатой.

Другие значимые события: 13% жителей регионов Дальнего Востока завершили ремонт или совершили крупные покупки, а 8% приобрели домашних животных (8%).

Финансовое положение улучшилось у 36% жителей ДФО. Новые источники дохода появились у 28%, а 11% получили доход от банковских вкладов или накопительных счетов, 4% – от инвестиций в ценные бумаги.



Около 30% жителей Дальнего Востока совершили путешествия за пределы своего региона. При этом 67% из них совершили такую поездку один раз.

17% жителей Дальнего Востока прибегли к кредитам для крупных покупок и увеличили свои расходы, что выше среднего по России (13%). 21% стремились к балансу между тратами и сбережениями, а четверть предпочли сберегательную модель, накапливая средства на вкладах.