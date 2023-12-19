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В Бурятии планируют лабораторно размножать ценные растения

В Бурятии планируют лабораторно размножать ценные растения
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В вузе республики открылась лаборатория микроклонального размножения растений

В Бурятии, на агрономический факультет Бурятской сельскохозяйственной академии поступило новое оборудование для клонального микроразмножения растений. Это стало возможным благодаря вхождению БГСХА в программу «Приоритет 2030».

Благодаря новой лаборатории можно получать здоровые плодовые и ягодные культуры независимо от времени года. А если быть точнее, то выращивать их даже к определенной дате в условиях «in vitro» — в пробирке.

– Новое оборудование, а это современные микроскопы, ламинарные боксы, шкафы для проращивания, специальные спектральные лампы, расходные материалы, уже поступили. Полностью отремонтирована и готова к эксплуатации специализированная аудитория. Штат будущей лаборатории уже укомплектован нашими перспективными выпускниками, на этой неделе они прошли обучение под руководством старшего научного сотрудника Cибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции - филиала федерального исследовательского центра института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук г. Новосибирск, в следующем году они продолжат обучение уже в других городах России, - прокомментировал декан агрономического факультета Бурятской сельскохозяйственной академии Арсалан Манханов.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в Бурятии продолжает активно развиваться овощеводство. Однако в связи с санкциями, сложно найти здоровый и чистый посадочный материал. И в этом вопросе теперь есть решение.

В БГСХА планируют начать с картофеля, получая миниклубни для размножения суперэлиты. После получения разрешения от оригинаторов (лиц, которые создали, вывели или выявили сорт растения и обеспечивают его сохранение, но не является патентообладателем), в сельхозакадемии будут размножать здоровый посадочный материал.

– Это работа не одного дня и даже не одного года, для того чтобы стать центром по размножению растений и обладать внушительным количеством посадочного материала нам понадобится около 5 лет, но это небольшой промежуток времени в селекции. И учитывая плюсы микроклонального размножения, в виде не ограниченного количества копий исходного растения и решения вопроса импортозамещения семян, у этого направления работы есть большие перспективы, - рассказывает Арсалан Манханов.

В дальнейшем в лаборатории планируют размножать плодово-ягодные и лекарственные растения, а также редкие краснокнижные растения Бурятии.
Бурятия вузы селекция растения наука сельское хозяйство

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