В аэропорту Кызыла готов к работе международный пункт пропуска

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Теперь его могут включить в перечень международных аэропортов России



Решение о том, что оборудованный в аэропорту Кызыла воздушный пункт пропуска через государственную границу готов к работе, приняла межведомственная комиссия под руководством первого заместителя руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Константина Лазарева. Члены комиссии 14 декабря провели осмотр пункта пропуска, изучили необходимые документы и признали пункт пропуска соответствующим всем необходимым требованиям.



- Чтобы получить такое заключение экспертов «Росгранстроя», Минтранса России, пограничной и таможенной служб проделана большая работа. Реконструкция проведена за федеральный счёт и обошлась в полмиллиарда рублей. Более половины средств были направлены по целевой программе «Государственная граница», - сообщил в своём блоге глава Тувы Владислав Ховалыг.



В рамках проекта выполнено оснащение помещений для проведения всех видов контроля (таможенный, пограничный, фитосанитарный, ветеринарный и санитарно-карантинный) при пересечении границы. В здании международного терминала установлено пять кабин паспортного контроля, одна из них предназначена для маломобильных групп граждан. Объект оснащён интеллектуальными системами пограничного и таможенного контроля, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, рамочными металлодетекторами, интроскопами и тепловизорами. Обеспечена возможность пропуска 100 пассажиров в час, уточняют в «Росгранстрое».



- Теперь ждём от Минтранса включения нашей авиагавани в перечень международных аэропортов России и открытия воздушного пункта пропуска через госграницу РФ. Далее мы сможем начать прорабатывать с авиакомпаниями возможность налаживания сообщения с городами в других странах, в частности, с Улан-Батором, Урумчи, Пекином и Алматы, - отметил Владислав Ховалыг в своём сообщении.



Как сообщает официальный портал РТ, решение об открытии в аэропорту г. Кызыла международного воздушного пункта пропуска (ВПП) было принято правительством РФ в 2019 году.



