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«Сами понимаете»: Улан-удэнцев оставили без новогоднего фейерверка на площади

«Сами понимаете»: Улан-удэнцев оставили без новогоднего фейерверка на площади
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожанам придётся довольствоваться праздничным представлением

На следующей неделе, 29 декабря, в центре бурятской столицы состоится открытие главной новогодней ёлки города (возрастное ограничение – 0+). Оно начнётся в 17:00, рассказал на очередном брифинге консультант комитета по культуре городской администрации Андрей Имедеев.

В программе – прологовая композиция «Утро в зимнем лесу», выступления творческих коллективов и ансамблей и вокально-хореографические композиции. За полчаса до этого стартует анимационная программа. «Разбавит» представление официальная часть. 

С наступающим праздником улан-удэнцев поздравят первые лица города и республики. А вот новогоднего фейерверка на площади Советов в этот раз не будет – впрочем, как и в прошлом. «Сами понимаете, в каких условиях живёт сейчас наша страна», – отметил Андрей Имедеев.

фейерверки Праздники Новый год

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