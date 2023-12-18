«Сами понимаете»: Улан-удэнцев оставили без новогоднего фейерверка на площади



На следующей неделе, 29 декабря, в центре бурятской столицы состоится открытие главной новогодней ёлки города (возрастное ограничение – 0+). Оно начнётся в 17:00, рассказал на очередном брифинге консультант комитета по культуре городской администрации Андрей Имедеев.



В программе – прологовая композиция «Утро в зимнем лесу», выступления творческих коллективов и ансамблей и вокально-хореографические композиции. За полчаса до этого стартует анимационная программа. «Разбавит» представление официальная часть.





С наступающим праздником улан-удэнцев поздравят первые лица города и республики. А вот новогоднего фейерверка на площади Советов в этот раз не будет – впрочем, как и в прошлом. «Сами понимаете, в каких условиях живёт сейчас наша страна», – отметил Андрей Имедеев.



