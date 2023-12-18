Заявки принимаются по 15 января
В Бурятии объявлено о приёме заявок на конкурс по формированию состава молодёжного правительства республики. Участниками могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, за исключением граждан, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу; осужденных к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, а также имеющих не снятую или не погашенную в установленном федеральным законодательством порядке судимость.
Для участия необходимо до 15 января (включительно) направить на электронную почту molprav03@mail.ru следующие документы:
- личное заявление об участии в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;
- эссе на тему «Что я готов сделать для своего региона»;
- копию паспорта;
- копию документа об образовании;
- справку об отсутствии судимости;
- документ, подтверждающий участие или членство в молодёжном общественном объединении (при наличии);
- почётные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и т.д. (по усмотрению кандидата);
- другие документы, позволяющие раскрыть способности кандидата.
- Эссе на тему «Что я готов сделать для своего региона» представляет собой описание проблем, над решением которых готов работать кандидат, описание реализованных, реализующихся и предлагаемых к реализации проектов кандидата, освещающих актуальные проблемы и пути их решения в сфере полномочий по должности, на которую претендует кандидат. Объём эссе – до 3 страниц машинописного текста через 1,5 интервала 14 шрифтом (поля: верхнее, нижнее - 2,5; левое - 3; правое - 1 см), - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Конкурс проводится в два этапа. I этап – рассмотрение документов, представленных участниками конкурса. II этап – собеседование с победителями первого этапа.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии сформируют молодёжное правительство
Общество, Фото:
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