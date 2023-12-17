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Сергей Зверев назвал трендовые цвета приближающегося года Дракона

Сергей Зверев назвал трендовые цвета приближающегося года Дракона
Общество,  Фото:Pixabay.com
Он объяснил, вещи каких оттенков лучше носить в 2024-м

Знаменитый стилист, актёр и певец Сергей Зверев в недавней беседе с РИА Новости заявил, что не согласен с выбором персикового цветом нового, 2024 года. По мнению знаменитости, он полнит и подходит не каждому.

- Следующий год будет годом Зелёного (Деревянного) Дракона. Поэтому персиковый вообще не в тему. Это очень опасный цвет. Он идёт очень маленькому проценту женщин, – цитирует Зверева издание.

По словам звезды, трендовым цветом 2024-го мог бы стать редкий зелёный либо благородный изумрудный с переходом на красное и жёлтое золото.

- Цвет очень индивидуален для каждого человека. То, что идёт одному человеку, может категорически не идти другому, – заключил Сергей.

Зелёный Деревянный Дракон придёт на смену Чёрному (или Синему) Водяному Кролику (Зайцу). Талисман «вступит» в свои права с 10 февраля.

Как сообщал «Байкал-Daily», минувшим летом Зверев отметил юбилей – 19 июля ему исполнилось 60 лет. А вскоре шоумен отправился на Байкал. Кадры, сделанные на фоне священного озера, король гламура выложил тогда в соцсетях. На видео он предстал в красивом костюме небесно-голубого цвета.

После Сергей отправился в Тункинский район Бурятии и запечатлел на камеру местные красоты и бурёнок. Он признался, что просто устал от «лакшери» и решил отдохнуть в деревне.

Сергей Зверев мода одежда

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