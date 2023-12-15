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В Бурятии сотрудники ГИБДД в мороз довезли мужчину до дома

В Бурятии сотрудники ГИБДД в мороз довезли мужчину до дома
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Сельчанин шёл пешком по автодороге

В Заиграевском районе Бурятии автоинспекторы помогли в 35-градусный мороз шедшему по дороге сельчанину добраться до дома.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии, поздним вечером 14 декабря экипаж дорожно-патрульной службы на автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск обратил внимание на шедшего им навстречу мужчину. Сотрудники ДПС Дмитрий Цыбиков и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Зорикто Митыпов поинтересовались, всё ли в порядке у пешехода и куда он направляется в такой мороз. Температура на улице опустилась ниже 35 градусов.

39-летний сельчанин объяснил, что из посёлка Челутай (3 км) идёт домой в село Илька. Из 15 километров, которые ему предстояло преодолеть, он прошёл пять.

Убедившись, что мужчина не нуждается в медицинской помощи, стражи порядка решили довезти его дома. А после продолжили несение службы.

Местный житель поблагодарил полицейских за, что что не оставили его без внимания на зимней дороге.


ГИБДД

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