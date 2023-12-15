В Бурятии прокуратура взяла на контроль ход капремонта больницы

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Ремонтируют два отделения Бичурской районной больницы



Завершение капитального ремонта Бичурской центральной районной больницы находится на контроле прокуратуры района, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Сейчас идёт капремонт хирургического и родильного отделений больницы.



Прокурор Бичурского района Дмитрий Зарубин выехал на место и лично проверил ход проведения работ. С представителем подрядчика он обсудил вопросы соблюдения графика выполнения работ, достаточности строительных материалов и рабочей силы.



- В целях недопущения нарушений законодательства о государственных закупках руководитель районного надзорного органа должностному лицу организации объявил предостережение, предупредил об ответственности в случае несоблюдения сроков, предусмотренных контрактом, - уточнили в прокуратуре.

