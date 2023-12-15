Ремонтируют два отделения Бичурской районной больницы
Завершение капитального ремонта Бичурской центральной районной больницы находится на контроле прокуратуры района, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Сейчас идёт капремонт хирургического и родильного отделений больницы.
Прокурор Бичурского района Дмитрий Зарубин выехал на место и лично проверил ход проведения работ. С представителем подрядчика он обсудил вопросы соблюдения графика выполнения работ, достаточности строительных материалов и рабочей силы.
- В целях недопущения нарушений законодательства о государственных закупках руководитель районного надзорного органа должностному лицу организации объявил предостережение, предупредил об ответственности в случае несоблюдения сроков, предусмотренных контрактом, - уточнили в прокуратуре.
В Бурятии прокуратура взяла на контроль ход капремонта больницы
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