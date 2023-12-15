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В центре Улан-Удэ пешеходный переход обустроили для инвалидов

В центре Улан-Удэ пешеходный переход обустроили для инвалидов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Понудила к этому прокуратура

По требованию прокуратуры Советского района Улан-Удэ на улице Смолина пешеходный переход обустроили для маломобильных граждан. Речь идёт о «зебре» напротив бизнес-центра Greenwich.

- Прокуратура Советского района проверила исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов. Установлено, что к пешеходному переходу, расположенному напротив бизнес-центра Greenwich, не обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных граждан. Высота бордюра на переходе составляла 15 см, что препятствовало движению инвалидных колясок, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении комитета по строительству администрации Улан-Удэ обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту инфраструктуры.

Суд иск удовлетворил. После этого необходимые работы выполнили. 
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