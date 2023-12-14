Им стал представитель отдалённого Окинского района
Депутаты Народного Хурала избрали нового уполномоченного представителя коренных малочисленных народов (КМН). Вопрос рассмотрели на пленарном заседании республиканского парламента 14 декабря.
Очередную кандидатуру на эту должность внесла ассоциация коренных малочисленных народов севера Бурятии – своим представителем организация решила сделать Пунцыка Иванова из Окинского района. Депутат Виталий Лыгденов, выступивший докладчиком по вопросу, сообщил: возглавляемый им комитет по нацпровосам изучил документы кандидата и признал претендента соответствующим всем необходимым требованиям.
Другие комитеты тоже дали положительные заключения. Уполномоченного утверждали открытым голосованием, и 59 из всех присутствовавших на сессии депутатов оказались «за». Ещё трое не голосовали.
Пунцыка Иванова поздравили и пожелали ему успешной и плодотворной работы.
Защитник прав КМН появился в республике в 2016 году. Тогда им стал руководитель национально-культурной автономии эвенков Курумканского района «Киран» Сергей Берельтуев. Уполномоченного избирают на пять лет, пока не истекут полномочия Хурала нового созыва.
Претендовать на эту должность вправе гражданин РФ, достигший 30 лет. Среди других обязательных требований – высшее образование, познания в области прав и свобод человека и гражданина и опыт их защиты. К слову, деятельность уполномоченного представителя «носит совещательный и консультативный характер и осуществляется на общественных началах» – то есть платить ему за эту работу не будут.
В Бурятии избрали защитника прав коренных малочисленных народов
Общество, Фото:
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