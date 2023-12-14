Глава Бурятии вручил госнаграды

Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил государственные награды Российской Федерации.
– О каждом награждаемом я могу говорить долго, – сказал на церемонии награждения Алексей Цыденов. – Всех знаю, каждый достоин этих высоких наград. Ваш безупречный труд на благо Бурятии показателен. Каждый на своём месте своим трудом может принести пользу республике, спасти человеческие жизни. Хочу всех поблагодарить за работу, поздравить с признанием ваших заслуг, пожелать дальнейшей эффективной работы!
Указом президента России орден Пирогова (посмертно) присужден Павлу Михайловичу Душкину, врачу-реаниматологу, за его мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей в период пандемии. Награду передали его супруге Ксении Александровне.
Павел Михайлович окончил Читинский государственный медицинский институт в 1994 году, интернатуру – в эндокринологическом отделении областной клинической больницы Читы по специальности «Терапия». Работал терапевтом в Селенгинской районной больнице, с 2003 года там же анестезиологом-реаниматологом. Внедрил методы экстрокарпоральной детоксикации при тяжёлых и критических состояниях организма, спинальной и перидуральной анестезии при проведении плановых и экстренных операций в хирургии и акушерстве.
Имея смежную специальность трансфузиолога, Павел Душкин отвечал за службу крови в Селенгинском районе. При его участии успешно развивалось донорское движение. Павел Михайлович стоял у истоков открытия в Кабанском районе первого диализного центра.
В октябре 2020 года Павел Душкин одним из первых предложил свою профессиональную помощь в борьбе с пандемией. В стационаре он помогал самым тяжёлым пациентам. Заразившись ковидом, скончался в декабре 2020 года.
Также приказом министерства промышленности и торговли РФ званием «Почётный работник лесной промышленности» награждены главный специалист по комплексной автоматизации производства Селенгинского целлюлозно-картонный комбината Евгений Чивелёв и генеральный директор Селенгинского целлюлозно-картонный комбината Лилия Деева.
Евгений Чивилёв был принят на работу в комбинат сразу после окончания вуза в 1996 году. С непосредственным участием Евгения Павловича усовершенствована картоноделательная машина. Это позволило стабилизировать концентрацию целлюлозной массы перед подачей на сеточный стол, улучшить процесс обезвоживания массы. Под руководством Евгения Чивилёва последние два года идёт активная работа по автоматизации оборудования варочно-промывного цеха.
Лилия Деева возглавила градообразующее предприятие – Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат – в 2013 году, причём вступила в должность в период его сложной экономической ситуации.
Также указом президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников. Он занимает этот пост с 2017 года и курирует инфраструктурное развитие республики.
Указом главы Бурятии руководителю управления федеральной службы судебных приставов – главному судебному приставу Петру Ертанову присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия».