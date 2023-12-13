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В улан-удэнской колонии прошёл футбольный турнир

В улан-удэнской колонии прошёл футбольный турнир
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Команды сыграли два тайма по 20 минут

В рамках Всемирного дня футбола в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ для осуждённых устроили турнир по мини-футболу.

- Сперва среди команд провели жеребьёвку, довели участникам технику безопасности и правила игры на спортивной площадке. Затем команды сыграли два тайма по 20 минут по правилам мини-футбола. Участники команд продемонстрировали хороший уровень спортивной подготовки. Осуждённые, не вошедшие в состав команд, поддерживали игроков с трибун, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.

Соревнования по мини-футболу проводятся в учреждении периодически. 
колония осужденные мини-футбол

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