В улан-удэнской колонии прошёл футбольный турнир

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Команды сыграли два тайма по 20 минут



В рамках Всемирного дня футбола в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ для осуждённых устроили турнир по мини-футболу.



- Сперва среди команд провели жеребьёвку, довели участникам технику безопасности и правила игры на спортивной площадке. Затем команды сыграли два тайма по 20 минут по правилам мини-футбола. Участники команд продемонстрировали хороший уровень спортивной подготовки. Осуждённые, не вошедшие в состав команд, поддерживали игроков с трибун, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.



Соревнования по мини-футболу проводятся в учреждении периодически.

