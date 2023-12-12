Сотрудники Госавтоинспекции отвезли мать с тремя детьми в кафе
В Ангарске сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь замёрзшей на дороге семье, чей автомобиль заглох в 30-градусный мороз. Они ехали на автодороге Р-255 «Сибирь» из Хомутово в Усолье-Сибирское. В машине находились трое детей и их родители.
Под Савватеевкой у «Хонды Стрим» сел аккумулятор, вокруг был только лес, встречных машин было мало, но и те не останавливались. Семья начала замерзать, и тогда родителми позвонили в дежурную часть.
Сотрудники ГИБДД лейтенант полиции Александр Ханхунов и лейтенант полиции Артур Мамедов быстро прибыли на место.
- К нас приехал экипаж ДПС, быстро отреагировали. Пересадили нас в свой автомобиль, довезли нас с детьми в кафе, мы попили чай, согрелись. Как раз муж разобрался с машиной, и мы успешно добрались до дома, - рассказала благодарная усольчанка.
Семья поблагодарила полицейских за оказанную им помощь.
В Ангарске экипаж ДПС помог семье с детьми, у которых заглохла машина
Общество, Фото:
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