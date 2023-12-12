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В Ангарске экипаж ДПС помог семье с детьми, у которых заглохла машина

В Ангарске экипаж ДПС помог семье с детьми, у которых заглохла машина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники Госавтоинспекции отвезли мать с тремя детьми в кафе

В Ангарске сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь замёрзшей на дороге семье, чей автомобиль заглох в 30-градусный мороз. Они ехали на автодороге Р-255 «Сибирь» из Хомутово в Усолье-Сибирское. В машине находились трое детей и их родители.

Под Савватеевкой у «Хонды Стрим» сел аккумулятор, вокруг был только лес, встречных машин было мало, но и те не останавливались. Семья начала замерзать, и тогда родителми позвонили в дежурную часть.

Сотрудники ГИБДД лейтенант полиции Александр Ханхунов и лейтенант полиции Артур Мамедов быстро прибыли на место.

- К нас приехал экипаж ДПС, быстро отреагировали. Пересадили нас в свой автомобиль, довезли нас с детьми в кафе, мы попили чай, согрелись. Как раз муж разобрался с машиной, и мы успешно добрались до дома, - рассказала благодарная усольчанка.

Семья поблагодарила полицейских за оказанную им помощь.

ГИБДД

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