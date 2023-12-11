Свалку в центре Улан-Удэ убрали после вмешательства прокуратуры





Территорию возле новостроек на улице Модогоева в центре Улан-Удэ захламили строительным мусором. Кучу мусора навалили между домами № 8, 10, а управляющая компания не спешила очищать двор.В ситуацию вмешалась прокуратура.Директор управляющей компании получил прокурорское представление об устранении нарушений. После этого была вывезена одна тысяча кубометров мусора с придомовой территории жилых домов.- Руководитель организации привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», ему назначено предупреждение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.