Опубликован список субсидируемых авиарейсов из Иркутска

В нём заявлены полёты до Улан-Удэ

Частично компенсировать авиакомпаниям затраты на перевозку пассажиров из Иркутска будут в течение 2024 года по шести направлениям, следует из документов Росавиации.

- Иркутск - Улан-Удэ. Самолёты Embraer-170 авиакомпании S7 в столицу Бурятии станут летать каждый день.



- Иркутск - Чита. Вылеты 4 раза в неделю. Будет летать «Суперджет-100» авиакомпании «ИрАэро».

- Иркутск - Нерюнгри. Вылеты 3 раза в неделю. «Суперджет-100» авиакомпании «ИрАэро».

- Иркутск - Полярный (Якутия). Вылеты 1 раз в неделю на Ан-24 или Boeing 737 авиакомпании «Алроса».

- Иркутск - Талакан. Вылеты 1 раз в неделю на «Суперджете-100» авиакомпании «ИрАэро».

- Иркутск - Благовещенск. Летом будет два вылета в неделю, в остальное время - по одному в неделю. Перевозки будет осуществлять «ИрАэро» на самолётах «Суперджет-100». Рейс сейчас выполняется с посадкой в Улан-Удэ.

«Байкал-Daily» сообщал, что полёты по маршруту Иркутск – Улан-Удэ – Иркутск станут ежедневыми с 4 января 2024года. Уже сейчас они летают четыре раза в неделю практически с полной загрузкой.

Список субсидируемых рейсов из аэропорта Улан-Удэ можно посмотреть здесь.