Самолёты Иркутск – Улан-Удэ – Иркутск летают со стопроцентной загрузкой

С нового года они станут ежедневными

25 ноября выполняется очередной рейс S7 Airlines по маршруту Иркутск - Улан-Удэ - Иркутск. «100% загрузка», - сообщил утром гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Благодаря поддержке правительства Бурятии и лично главы республики с января 2024 рейс станет ежедневным! - отметил он. - Исторически, это очень активный маршрут».

«Байкал-Daily» сообщал, что часть авиабилетов на каждом рейсе между двумя городами по обе стороны Байкала станут дотироваться. То есть тарифы будут не очень высокими, не дороже, чем путешествие по железной дороге.

В ноябре полёты Иркутск – Улан-Удэ – Иркутск выполняются три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. В декабре на сайте S7 заявлено уже четыре частоты – прибавится понедельник. А с 4 января дневные рейсы по маршруту станут выполняться ежедневно.



Как писал «Байкал-Daily», S7 Airlines открыла полёты с западного берега Байкала на восточный и обратно на самолёте Embraer 170 (вместимость 78 пассажиров) 18 июня 2023 года.

Дмитрий Гармаев отметил, что в 1989 году, если верить официальному расписанию, между Улан-Удэ и Иркутском выполнялось до семи рейсов в сутки. Стоимость билета составляла 9 советских рублей.

