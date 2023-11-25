25 ноября

24 ноября

Популярное

Самолёты Иркутск – Улан-Удэ – Иркутск летают со стопроцентной загрузкой

Самолёты Иркутск – Улан-Удэ – Иркутск летают со стопроцентной загрузкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

С нового года они станут ежедневными

25 ноября выполняется очередной рейс S7 Airlines по маршруту Иркутск - Улан-Удэ - Иркутск. «100% загрузка», - сообщил утром гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Благодаря поддержке правительства Бурятии и лично главы республики с января 2024 рейс станет ежедневным! - отметил он. - Исторически, это очень активный маршрут».

«Байкал-Daily» сообщал, что часть авиабилетов на каждом рейсе между двумя городами по обе стороны Байкала станут дотироваться. То есть тарифы будут не очень высокими, не дороже, чем путешествие по железной дороге.

В ноябре полёты Иркутск – Улан-Удэ – Иркутск выполняются три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. В декабре на сайте S7 заявлено уже четыре частоты – прибавится понедельник. А с 4 января дневные рейсы по маршруту станут выполняться ежедневно.

Как писал «Байкал-Daily», S7 Airlines открыла полёты с западного берега Байкала на восточный и обратно на самолёте Embraer 170 (вместимость 78 пассажиров) 18 июня 2023 года.

Дмитрий Гармаев отметил, что в 1989 году, если верить официальному расписанию, между Улан-Удэ и Иркутском выполнялось до семи рейсов в сутки. Стоимость билета составляла 9 советских рублей.

Аэропорт "Байкал" авиация Улан-Удэ Иркутск S7

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит турнир на призы Любови Волосовой
Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит турнир на призы Любови Волосовой
Общество, 25.11.2023
Обладательница бронзовой медали Олимпийских игр получила медаль «За заслуги перед Бурятией»

Жительница Бурятии перевела аферистам 4,3 млн рублей, желая заработать на инвестициях
Жительница Бурятии перевела аферистам 4,3 млн рублей, желая заработать на инвестициях
Общество, 25.11.2023
Женщина оформила несколько кредитов, заняла деньги у знакомого
Улан-удэнец ограбил хозяйку киоска
Улан-удэнец ограбил хозяйку киоска
Общество, 25.11.2023
Деньги он забрал во время конфликта с предпринимательницей
Житель Бурятии вместе с женой скрывался от полиции в лесной землянке
Житель Бурятии вместе с женой скрывался от полиции в лесной землянке
Общество, 25.11.2023
Он обвинялся в краже, разбое и в незаконном приобретении и хранении наркотических средств
В Улан-Удэ состоится конкурс молодых вокалистов
В Улан-Удэ состоится конкурс молодых вокалистов
Общество, 25.11.2023
Торжественное награждение лауреатов проведут 30 ноября
Школьные музеи Бурятии совершат «Путешествие в прошлое»
Школьные музеи Бурятии совершат «Путешествие в прошлое»
Общество, 25.11.2023
В регионе пройдёт республиканский конкурс школьных музеев
В Бурятии переменная облачность
В Бурятии переменная облачность
Общество, 25.11.2023
В Улан-Удэ днём -12 мороза
В Бурятии пройдут соревнования по спортивному туризму
В Бурятии пройдут соревнования по спортивному туризму
Общество, 24.11.2023
В республике выявят сильнейшие команды среди учащихся образовательных учреждений
В Забайкалье выбрали «Красу в погонах»
В Забайкалье выбрали «Красу в погонах»
Общество, 24.11.2023
Победительницей стала сотрудница УФСИН
На юге Байкала официально откроют лыжный сезон
На юге Байкала официально откроют лыжный сезон
Общество, 24.11.2023
В Иркутской области разыграют «Приз первой лыжни»
В Забайкалье началась миграция дзеренов из Монголии
В Забайкалье началась миграция дзеренов из Монголии
Общество, 24.11.2023
Животные переходят границу большими стадами
В вузе Бурятии создают цифровой гербарий байкальских лекарственных растений
В вузе Бурятии создают цифровой гербарий байкальских лекарственных растений
Общество, 24.11.2023
В настоящее время разрабатывается прототип ресурса
Житель Иркутской области отпраздновал столетний юбилей
Житель Иркутской области отпраздновал столетний юбилей
Общество, 24.11.2023
Михаил Залепо – ветеран Великой Отечественной войны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^