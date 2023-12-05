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В Иркутске возводят ледяной мост и «Дерево жизни»

В Иркутске возводят ледяной мост и «Дерево жизни»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В столице области стартовала постройка ледового города «Счастье чистой воды»

2 декабря в Иркутске стартовал ледовый фестиваль «Иркутский алфавит» (0+). Мероприятие проходит в рамках проекта «Ледовый город «Счастье чистой воды». Участниками фестиваля стали 11 скульпторов из Иркутска, Свирска, Усолья-Сибирского, Читы, Улан-Удэ, Шелехова, Якутска и Екатеринбурга. Торжественное подведение итогов запланировано на 9 декабря.

Так, 33 ледяные буквы «Иркутского алфавита» украсят сквер Кирова этой зимой. Мастерам предстоит выполнить сложную задачу: каждая из букв должна отразить культурные, географические и исторические особенности Иркутска.

По информации мэрии Иркутска, также в городе продолжают возводить скульптуры и арт-объекты в рамках проекта «Ледовый город». На Нижней набережной работают мастера под руководством Евгения Горбунова. Эта команда также оформляет локацию в 130-м квартале, площадь Труда у здания цирка и улицу Карла Маркса: от ТЦ «Сезон» до памятника Александру III.

Для украшения набережной привезли около 200 кубических метров льда. Из него вдоль Ангары создают сказочные деревья. Самым высоким станет «Дерево жизни» – композиция, символизирующая единение человека с природой.

– Планируем сделать крону из свисающих сосулек. Несмотря на то, что опыт у нас достаточно большой – до этого строили ледовые городки в Америке, на Аляске, на севере России, в Подмосковье – такого мы ещё не практиковали. И сегодня к нам прикованы взоры мастеров всей страны, – отметил Евгений Горбунов.

У Московских ворот скульпторы создают 15-метровый резной мост со ступенями. Подняться на него смогут не только дети, но и взрослые: сооружение выдержит нагрузку до 120 килограммов.

Около памятника основателям города строят казачий струг – на таком корабле отряд, возглавляемый Яковом Похабовым, приплыл к месту основания Иркутского острога. Высота объекта составит более трех метров.

Также воссоздают изо льда триумфальную арку цесаревича Николая. Её возвели в 1891 году по проекту архитектора Владимира Рассушина перед визитом наследника престола. До революции сооружение располагалось неподалёку от Собора Богоявления.

– Все композиции на Нижней набережной будут оснащены подсветкой. До конца декабря вдоль всего пешеходного маршрута «Зелёная линия» по проекту «Ледовый город «Счастье чистой воды» установим 300 фигур, – рассказала советник мэра Инга Корочкина.

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