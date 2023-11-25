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Жительница Бурятии перевела аферистам 4,3 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Жительница Бурятии перевела аферистам 4,3 млн рублей, желая заработать на инвестициях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина оформила несколько кредитов, заняла деньги у знакомого

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 24 ноября 2023 года стали 2 390 жителей республики (+ 75 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 634,5 млн рублей (+ 25,6 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщает прокуратура Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4,3 млн рублей.

Так, в отдел полиции по Селенгинскому району обратилась местная жительница, сообщившая о том, что в сентябре 2023 года, желая получить дополнительный заработок, на сайте инвестиционной компании в Интернете она заполнила заявку и оставила свой номер телефона. Спустя некоторое время ей перезвонил якобы работник этой организации и предложил вложить средства на инвестиционную площадку. Для потерпевшей в онлайн-приложении биржевой платформы был открыт счёт, на котором возможно было отслеживать свой доход от вложений. Убедившись, что по сведениям приложения сумма дохода возрастает, она неоднократно оформляла кредиты и вносила средства на счет. При попытке вывести свои сбережения «сотрудник компании» пояснил женщине, что необходимо вложить дополнительную сумму, которую она заняла у своего знакомого. Спустя время пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В результате незаконных действий гражданке причинён материальный ущерб в размере 4,3 млн рублей.

В целях завладения денежными средствами аферисты использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.

мошенничество

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