24 ноября

23 ноября

Популярное

Социальный центр в Улан-Удэ в год помогает более 600 бездомным

Социальный центр в Улан-Удэ в год помогает более 600 бездомным
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
За последние 5 лет оказана помощь более 3000 оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В 2019 году для республиканского центра социальной адаптации бездомных «Шанс» по единой президентской «дальневосточной» субсидии приобретено здание стоимостью 52 млн рублей. Расширение площади позволило увеличить количество мест с 45 до 70. Число тех, кому помогают возросло до 600 человек в год.

С бездомными в «Шансе» проводится кропотливая работа. Здесь они могут проживать, восстановить документы, получить юридическую и медицинскую помощь, получить содействие в поиске работы, а также с пользой проводить досуг.

Благодаря средствам президентской дальневосточной «единой» субсидии, инициированной президентом России Владимиром Путиным, удалось расширить перечень и улучшить качество предоставляемых соцуслуг.

- За последние пять лет в «Шансе» оказали помощь более 3 тысячам оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Им предоставляются услуги по временному приюту, оформляется временная регистрация, оказывается содействие в восстановлении, обмене и получении паспорта, нуждающимся оказывается содействие в госпитализации в лечебные учреждения здравоохранения. В случае, если гражданин признается нуждающимся в постороннем уходе, то оформляется направление в интернат для пожилых и инвалидов, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Мощность нового здания составляет 64 койко-места. В нем имеется два просторных холла для свободного времяпровождения и просмотра телевизора, оборудованы кухни-столовые, имеется библиотека и бытовая комната. Все жилые комнаты благоустроены, в каждой комнате имеется санузел. На территории имеются места для отдыха и занятий спортом.

- Ранее я проживал с родственниками, но после пожара оказался в «Шансе». По специальности - инженер-технолог пищевого производства, работал до этого вахтовым методом, - делится получатель социальных услуг Сергей. – Возраст уже предпенсионный, но работаю постоянным грузчиком в крупной торговой группе, чтобы заработать пенсионные баллы для более высокой пенсии. В интернат для пожилых не собираюсь, я не инвалид и относительно молодой. Так сложилась судьба, но я не унываю, и благодарен государству, что так поддержали в моей сложной ситуации.

В Минсоцзащиты Бурятии отметили, что в центре «Шанс» гражданам оказывается юридическая и другая консультативная помощь, содействие в восстановлении социально-полезных и родственных связей, в прохождении медико-социальной экспертизы для определения инвалидности, помощь в оформлении социальных выплат.

Бурятия социальная защита населения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Социальный центр в Улан-Удэ в год помогает более 600 бездомным
Социальный центр в Улан-Удэ в год помогает более 600 бездомным
Общество, 24.11.2023
За последние 5 лет оказана помощь более 3000 оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Период юза: Улан-удэнцев просят быть более осторожными на трамвайных путях
Общество, 24.11.2023
В зимнее время тормозной путь вагона увеличивается в два раза
В Бурятии рассказали о кадастровой оценке объектов недвижимости
В Бурятии рассказали о кадастровой оценке объектов недвижимости
Общество, 24.11.2023
Все регионы России переходят на единую периодичность проведения кадастровой оценки недвижимости
Школу в центре Улан-Удэ оградили забором из дверей
Школу в центре Улан-Удэ оградили забором из дверей
Общество, 24.11.2023
Получился оригинальный арт-объект
Самой молодой маме в Бурятии – 13 лет, самой старшей – 58
Самой молодой маме в Бурятии – 13 лет, самой старшей – 58
Общество, 24.11.2023
Самой молодой маме в Бурятии – 13 лет, самой старшей – 58
В Иркутской области рыбаки угостили лисичку рыбой
В Иркутской области рыбаки угостили лисичку рыбой
Общество, 24.11.2023
Рыжая хищница убежала после полученной добычи
В Бурятии служебные собаки колонии получили «зачёт»
В Бурятии служебные собаки колонии получили «зачёт»
Общество, 24.11.2023
От пёсиков не удастся скрыться, или утаить «запрещёнку»
Треть работающих улан-удэнцев вступают в конфликты из-за отпусков
Треть работающих улан-удэнцев вступают в конфликты из-за отпусков
Общество, 24.11.2023
Чаще всего проблему сотрудники решают сами, без привлечения начальства
В Бурятии школьников обучили сортировке мусора
В Бурятии школьников обучили сортировке мусора
Общество, 24.11.2023
Детей призвали видеть не мусор, а вторсырьё
В Бурятии рассказали о состоянии больных после вспышки коклюша в школе
В Бурятии рассказали о состоянии больных после вспышки коклюша в школе
Общество, 24.11.2023
Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^