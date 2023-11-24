Более 9 тысяч семей Бурятии использовали дальневосточный маткапитал

Общая сумма - 1,6 млрд рублей

С 1 января 2019 года при рождении или усыновлении второго ребёнка, независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения или усыновления предыдущего ребёнка, семьям Бурятии предоставляется региональный материнский (семейный) капитал. Эта мера поддержки была введена в связи с включением региона в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года.

Размер выплаты в 2023 году равен 232,6 тысяч рублей, что составляет 30% от размера федерального маткапитала. Об этом напоминает пресс-служба правительства Бурятии.

Более девяти тысяч семей республики получили по этой статье доходов на общую сумму в 1,6 млрд рублей.

Этот окружной материнский капитал в полном объеме либо по частям можно направить на улучшение жилищных условий, получение детьми образования, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Деньги на выплаты берутся из средств национального проекта «Демография».