Житель Иркутской области отпраздновал столетний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Михаил Залепо – ветеран Великой Отечественной войны



В Иркутской области 21 ноября столетний юбилей отметил усольчанин, участник Великой Отечественной войны Михаил Залепо.



Как сообщили в пресс-службе министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, Михаил Кузьмич родился 21 ноября 1923 года в деревне Добчур Тулунского района. В Усолье-Сибирское он перебрался вместе со своей семьёй. Здесь Михаил окончил школу, а в 1939 году поступил в Иркутское ремесленное училище учиться на токаря. После двух лет обучения по распределению был направлен в Красноярск, но поработать там удалось недолго.



В апреле 1942 года Михаил Кузьмич получил повестку и отправился в Асиновское военно-пехотное училище, расположенное в Томской области. Отучившись там, он получил звание сержанта и был направлен в Кемеровскую область, в город Юргу. Там формировали 150 стрелковую дивизию. В её составе старший сержант Михаил Залепо прибыл в Москву, а оттуда в Смоленскую область.



Война для Михаила Залепо началась с битвы подо Ржевом. 29 ноября 1942 года линия фронта проходила под городом Белым в Тверской области. В одной из атак Михаил Залепо получил сквозное ранение груди и осколочные ранения обеих ног. За бои под городом Белым фронтовик награждён орденом Отечественной войны I степени.



В 1943 году сержанта комиссовали. Вернувшись в Усолье, он устроился учётчиком на предприятие «Усольехимпром», там отработал 30 лет. За это время Михаил Кузьмич освоил много профессий, приходилось работать и стекольщиком, и плотником, и рамщиком, и крановщиком. Семь лет трудился завхозом в 121-ом цехе.



Сегодня Михаил Кузьмич находится в прекрасной форме и хорошо себя чувствует, ведь за ним присматривают дети: Лариса и Игорь. Секретом своего долголетия юбиляр считает активную жизненную деятельность. В 91 год он прекрасно водил автомобиль, а в 97 – с успехом справлялся с дачным хозяйством.



С знаменательным событием юбиляра поздравили представители мэрии г. Усолье-Сибирское и государственных соцучреждений. Помимо приятных подарков и цветов, Михаилу Кузьмичу преподнесли персональное поздравления от президента России, губернатора региона и министра социального развития, опеки и попечительства. Кроме этого, в этот день в честь юбилея долгожителю была назначена единовременная денежная выплата. Теперь эта сумма будет приходить Михаилу Кузьмичу ежегодно за счёт средств бюджета Иркутской области.

