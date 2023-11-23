23 ноября

22 ноября

Популярное

Жители Бурятии сами восстановили мост

Жители Бурятии сами восстановили мост
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Предприниматели предоставили технику

В Бичурском районе Бурятии местные жители, в том числе предприниматели, сами восстановили старый мост через реку Бичура.

Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, мост пришёл в негодность от интенсивной многолетней эксплуатации.

- Мост соединяет дорогу, ведущую в урочища Кокуцел, Адога, Крестьянская, Халзан. По площади – это половина Бичурского участкового лесничества. Этот мост имеет стратегическое значение для сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также особое противопожарное назначение. Большой вам земной поклон от всех жителей села Бичуры, - поблагодарил главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.


Предприниматели предоставили специальную технику, а также оказались спонсорскую помощь. А местные жители вместе с лесниками вышли на строительство.

- Благодаря непосредственному участию неравнодушных людей и предоставлению техники удалось восстановить мост через реку, - отметил Сергей Мотовилов.




мост

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии сами восстановили мост
Жители Бурятии сами восстановили мост
Общество, 23.11.2023
Предприниматели предоставили технику
В Бурятии снижается численность ондатр
В Бурятии снижается численность ондатр
Общество, 23.11.2023
В основном зверьки погибают из-за собственных ошибок при строительстве своих хаток
В школе в Бурятии произошла вспышка коклюша
В школе в Бурятии произошла вспышка коклюша
Общество, 23.11.2023
Часть школьников отправили на «дистант»
В Улан-Удэ мама спасла дочь, отдав ей свою почку
В Улан-Удэ мама спасла дочь, отдав ей свою почку
Общество, 23.11.2023
К моменту операции функции почки у дочери уже окончательно угасли
Больница в Бурятии ввела масочный режим
Больница в Бурятии ввела масочный режим
Общество, 23.11.2023
Носить маски нужно и персоналу, и пациентам
В улан-удэнской колонии провели турнир по городкам
В улан-удэнской колонии провели турнир по городкам
Общество, 23.11.2023
Победил осуждённый, сделавший восемь попаданий
В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров
В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров
Общество, 23.11.2023
Они откроются с середины декабря 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^