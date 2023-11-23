Жители Бурятии сами восстановили мост













В Бичурском районе Бурятии местные жители, в том числе предприниматели, сами восстановили старый мост через реку Бичура.Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, мост пришёл в негодность от интенсивной многолетней эксплуатации.- Мост соединяет дорогу, ведущую в урочища Кокуцел, Адога, Крестьянская, Халзан. По площади – это половина Бичурского участкового лесничества. Этот мост имеет стратегическое значение для сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также особое противопожарное назначение. Большой вам земной поклон от всех жителей села Бичуры, - поблагодарил главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.Предприниматели предоставили специальную технику, а также оказались спонсорскую помощь. А местные жители вместе с лесниками вышли на строительство.- Благодаря непосредственному участию неравнодушных людей и предоставлению техники удалось восстановить мост через реку, - отметил Сергей Мотовилов.