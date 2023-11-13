В МВД по Бурятии почтили память погибших коллег





У мемориала «Подвиг длиною в жизнь», что находится на территории МВД по Бурятии, прошёл митинг в память о коллегах, погибших при выполнении служебного долга. На митинг пришли родственники погибших, личный состав региональных МВД и Росгвардии, а также студенты Улан-Удэнского торгово-экономического техникума, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность».– Сегодня мы отдаём дань памяти 112 боевым товарищам, коллегам, которые отдали свои жизни, обеспечивая правопорядок, мир и спокойствие наших граждан. Они являются ярким примером подражания для молодого поколения. Мы должны помнить о них и свято чтить их память! – подчеркнул временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Бурятии полковник полиции Баир Хамагаев.У мемориала в этот день звучали слова о героизме и подвиге. В память о погибших героях была объявлена минута молчания, после дали троекратный оружейный залп.После митинга состоялась церемония приведения к присяге молодого поколения стражей правопорядка.