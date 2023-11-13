Суд назначил ей 180 часов обязательных работ
39-летняя жительница Прибайкальского района Бурятии признана судом виновной по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Женщина ранее привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в июне она вновь села за руль после употребления алкоголя, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прибайкальский районный суд назначил 180 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года.
Автомобиль Toyota Corolla, которым владела женщина, конфискован в доход государства.
У жительницы Бурятии конфисковали Toyota Corolla из-за пьяной езды
Общество, Фото:
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