У жительницы Бурятии конфисковали Toyota Corolla из-за пьяной езды

Суд назначил ей 180 часов обязательных работ



39-летняя жительница Прибайкальского района Бурятии признана судом виновной по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



Женщина ранее привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в июне она вновь села за руль после употребления алкоголя, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Прибайкальский районный суд назначил 180 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года.



Автомобиль Toyota Corolla, которым владела женщина, конфискован в доход государства.

