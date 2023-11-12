Там бесплатно постригли 90 бойцов
В военном госпитале, который находится в столице Бурятии, устроили так называемый день красоты. Идея принадлежит волонтёрской группе «Тёплые сердца», объединяющей добровольцев из разных районов РБ.
Они бесплатно постригли 90 участников специальной военной операции, которые сейчас лечатся в медучреждении после ранений. А ещё волонтёры привезли бойцам гостинцы и передали вязаные носки от неравнодушных жителей республики.
- Парикмахеры дважды в месяц бесплатно помогают раненым воинам из Бурятии привести себя в порядок, – рассказали на официальной странице регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» во «ВКонтакте».
В военном госпитале в Улан-Удэ устроили «день красоты» для участников СВО
Общество, Фото:
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