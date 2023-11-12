В военном госпитале в Улан-Удэ устроили «день красоты» для участников СВО

Там бесплатно постригли 90 бойцов



В военном госпитале, который находится в столице Бурятии, устроили так называемый день красоты. Идея принадлежит волонтёрской группе «Тёплые сердца», объединяющей добровольцев из разных районов РБ.



Они бесплатно постригли 90 участников специальной военной операции, которые сейчас лечатся в медучреждении после ранений. А ещё волонтёры привезли бойцам гостинцы и передали вязаные носки от неравнодушных жителей республики.



- Парикмахеры дважды в месяц бесплатно помогают раненым воинам из Бурятии привести себя в порядок, – рассказали на официальной странице регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» во «ВКонтакте».





