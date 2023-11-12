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В Улан-Удэ неумолимо дорожают квартиры в старых домах

В Улан-Удэ неумолимо дорожают квартиры в старых домах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За месяц цены на них подскочили на 3,6% 

Специалисты федерального портала «Мир квартир» узнали, как изменились цены на жильё в старых домах в октябре 2023-го. Эксперты изучили стоимость квадратного метра и самих квартир в 70 крупнейших городах страны, в каждом из которых насчитывается более 300 тысяч человек.

В среднем по России «квадрат» на вторичном рынке подорожал на 4,2% – до 107 361 рубля, а квартиры – на 3,5%, до 5 миллионов 730 тысяч.

В Улан-Удэ квадратный метр сейчас стоит примерно 108 319 рублей. За прошлый месяц цена на него поднялась на 2,8%. За жильё на вторичке в столице Бурятии просят в среднем 5 миллионов 806 тысяч (+3,6%).

В соседней Чите «квадрат» оценили в 119 951 рубль, квартиру в старом доме – в 6 миллионов 674 тысячи, в Иркутске – в 120 940 рублей и 6 миллионов 540 тысяч соответственно.
 
Квадратный метр в середине осени стал дороже во всех городах помимо Кирова. Сильнее всего его стоимость увеличилась в Махачкале (на 14,9%), Магнитогорске (14,7 %), Чебоксарах (11,8%), Челябинске (11,8%), Нижнем Тагиле (11,3%), Москве (8,3%), Новокузнецке (7,5%), Самаре (6,7%), Волжском (6,4%) и Набережных Челнах (6,2%). Меньше всего – во Владивостоке (на 0,1%), Якутске (1%), Ульяновске (1%), Твери (1%), Краснодаре (1,2%), Орле (1,3%), Белгороде (1,5%), Ярославле (1,7%), Сочи (1,7%) и Калуге (1,7%).
 
Квартиры заметно наценились в Чебоксарах (на 14,3%), Магнитогорске (13,7%), Челябинске (12,3%), Махачкале (10,3%), Нижнем Тагиле (9,3%), Вологде (8,8%), Кемерово (6,9%), Саратове (6,7%), Волжском (6,4%) и в Барнауле (6,3%). Самое незначительное подорожание зафиксировали в Ульяновске (на 0,1%), Белгороде (0,5%), Твери (0,7%), Орле (0,8%), Кирове (1,1%), Владивостоке (1,2%), Калуге (1,4%), Севастополе (1,4%), Сургуте (1,5%) и Москве (1,5%).
 
По словам генерального директора портал «Мир квартир» Павла Луценко, цены на «вторичке» подтягиваются к показателям на рынке новостроек, поскольку, выставляя жильё на продажу, собственники отчасти ориентируются на ценники в новых ЖК. Многие не хотят отдавать квартиры дешевле, чем брали.

- Ну и ситуация с ростом ипотечных ставок сыграла свою роль, сильно разогнав спрос и цены – видя повышение ключевой, покупатели ускорились со сделками и оформлением кредитов, – отмечает Павел Луценко. – Когда ставки достигнут максимума – а это, видимо, случится уже в ноябре – рост цен остановится, а в сегменте старой «вторички» и тем более ветхого фонда начнётся падение.

По данным же Бурятстата, в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2023 года средняя цена одного квадратного метра жилья в республике на первичном рынке достигла 86 335 рублей, а на вторичном – 95 505.

За эти три месяца по отношению к IV кварталу 2022-го стоимость жилплощади в новостройках увеличилась на 4,5%, на вторичке – аж на 10,6%. Причём наценились все типы квартир.

В новостройках больше всего подорожали апартаменты среднего качества – то есть типовые (на 7,8%), в старых домах – низкого и улучшенного (на 15,7% и 13% соответственно).
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