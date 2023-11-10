Голодная лиса вышла к людям в Улан-Удэ

Она бегала по детской площадке



В микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ местный житель запечатлел лису. Рыжая хищница бегала по детской площадке и искала себе еду. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03».



Судя по кадрам, лисичку не смутило присутствие человека. Мужчина спокойно снимал её крупным планом и следовал за ней.







Стоит напомнить, что подкармливать диких животных, в том числе лис, категорически нельзя из-за возможной угрозы бешенства.



В случае выхода диких животных (медведей, лисиц, рыси, волки и тд.) в населённые пункты необходимо сообщить в ЕДДС.



Чтобы уменьшить вероятность встречи с диким животным и его нападение на человека Бурприроднадзор рекомендует:



- исключить любой контакт с диким животным.



- следить за тем, чтобы не создавались условия для прикорма. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники.





