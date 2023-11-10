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Голодная лиса вышла к людям в Улан-Удэ

Голодная лиса вышла к людям в Улан-Удэ
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Она бегала по детской площадке

В микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ местный житель запечатлел лису. Рыжая хищница бегала по детской площадке и искала себе еду. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03».

Судя по кадрам, лисичку не смутило присутствие человека. Мужчина спокойно снимал её крупным планом и следовал за ней.



Стоит напомнить, что подкармливать диких животных, в том числе лис, категорически нельзя из-за возможной угрозы бешенства.

В случае выхода диких животных (медведей, лисиц, рыси, волки и тд.) в населённые пункты необходимо сообщить в ЕДДС.

Чтобы уменьшить вероятность встречи с диким животным и его нападение на человека Бурприроднадзор рекомендует:

- исключить любой контакт с диким животным.

- следить за тем, чтобы не создавались условия для прикорма. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники.


лисицы дикие животные

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