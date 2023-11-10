Она бегала по детской площадке
В микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ местный житель запечатлел лису. Рыжая хищница бегала по детской площадке и искала себе еду. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03».
Судя по кадрам, лисичку не смутило присутствие человека. Мужчина спокойно снимал её крупным планом и следовал за ней.
Стоит напомнить, что подкармливать диких животных, в том числе лис, категорически нельзя из-за возможной угрозы бешенства.
В случае выхода диких животных (медведей, лисиц, рыси, волки и тд.) в населённые пункты необходимо сообщить в ЕДДС.
Чтобы уменьшить вероятность встречи с диким животным и его нападение на человека Бурприроднадзор рекомендует:
- исключить любой контакт с диким животным.
- следить за тем, чтобы не создавались условия для прикорма. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники.
Голодная лиса вышла к людям в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Интервью «Байкал-Dailу» дала Оксана Крылова, исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Забайкальскому краю
Она бегала по детской площадке
Они вообще не планируют свои доходы и расходы
Её наградили за спасение трёхлетнего мальчика
Это произойдёт после усиления морозов
Приём состоялся в медицинском центре
На слушания пригласили родственников пострадавших
Митинги прошли в нескольких районах
Движение на них с весны будут ограничивать точечно
При этом два района республики бьют рекорды и по рождаемости, и по смертности
Из-за любви к алкоголю мужчина лишился не только свободы, но и своего автомобиля
Популяция котов должна увеличиться
Они добрались до больницы за 10 минут, где женщину сразу же положили на операционный стол
Иск подала прокуратура
Они стали ещё одним поводом для двоек