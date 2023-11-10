Четверть жителей Улан-Удэ не считают деньги



Двое из трёх жителей бурятской столицы ведут личный финансовый учёт, причём каждый второй подсчитывает свои доходы и расходы приблизительно, а 14% – очень тщательно. Это выяснили в ходе опроса специалисты сервиса SuperJob.



Большинство респондентов (36%) признались, что планируют всё на ближайшие шесть месяцев, 21% – на полгода-год (в основном женщины), а 17% – и на более длительный период (преимущественно мужчины). На год средства распределяют преимущественно те, кто получает от 80 тысяч рублей в месяц (29%). А четверть наших земляков (26%) вообще не задумываются о прибыли и тратах.



Большая часть горожан протянет чуть больше четырёх месяцев, если они внезапно лишатся своих доходов, 18% сбережений хватит лишь на месяц, 20% – на месяц-два, 10% – на три-шесть. Ещё 8% имеющиеся накопления позволят не работать полгода-год, 5% – более года. И, наконец, у 4 из 10 опрошенных совсем нет финансовой подушки.



Уровень своей финансовой грамотности жители Улан-Удэ чаще всего оценивают как средний (50%), 24% – как высокий и 18% – как низкий. Среди первых – как правило, представители сильного пола (27% против 21% среди женщин).

