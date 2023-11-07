В Бурятии названы победители конкурса лучших практик соцзащиты

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

За победу боролись специалисты отделов социальной защиты населения



В Бурятии прошёл III республиканский конкурс лучших практик системы социальной защиты населения «Новые грани». Мероприятие проводилось в целях выявления и распространения инновационных практик подведомственных учреждений министерства социальной защиты населения РБ, развития профессиональной деятельности сотрудников отрасли.



- Сегодняшний конкурс – уже третий по счету, - рассказывает начальник учебно-методического отдела Аюна Базарова. - В этом году в нем участвуют только сотрудники РГУ «Центра социальной поддержки населения». Теперь, начиная с нынешнего года будет проводиться для трёх групп подведомственных учреждений: детских, взрослых и отделов социальной защиты населения по-отдельности один раз в три года. С нашей точки зрения, такая дифференциация позволит обеспечить большую объективность конкурса и повысить конкурентоспособность участников.



В конкурсе «Новые грани-2023» приняли участие специалисты отделов социальной защиты населения, имеющие положительный опыт реализации инновационных практик и проектов в своей деятельности. Ими были представлены конкурсные работы по четырём номинациям: «Лучшая практика социальной помощи и комплексной поддержки семей с детьми, находящимися в ТЖС», «Лучшая практика внедрения социального контракта», «Лучшая практика организации активного досуга граждан старшего поколения», «Лучшая практика внедрения социального контракта».



Решением конкурсной комиссией были определены три победителя конкурса и три призёра по специальным номинациям. Не остались без внимания и остальные участники конкурса, которым были вручены сертификаты и поощрительные призы.



- Победителями конкурса стали Елена Николаевна Черепанова –заместитель начальника ОСЗН по Кабанскому району с практикой «Идём навстречу своим клиентам!» - I место, Ирина Ивановна Галсанова – главный специалист по работе с населением ОСЗН по Хоринскому району с практикой «Мир без границ» - II место, и третье место у Ольги Петровны Егоровой – главного специалиста по работе с населением ОСЗН по Прибайкальскому району с практикой «Хаски парк в п. Турка», - уточнили в министерстве соцзащиты РБ.





