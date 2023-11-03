Он будет приурочен ко Всероссийскому дню правовой помощи детям
В преддверии Всероссийского Дня правовой помощи детям прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проведёт приём граждан. Он состоится 10 ноября с 9:30 до 16:00 по адресу: ул. Комсомольская, 9 «б».
Прием организован в целях оказания правовой помощи детям, их родителям (законным представителям) по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района по телефону 8 (3012) 440193.
Отметим, также в прокуратуре Железнодорожного района организована горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере соблюдения прав детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов на обеспечение лекарствами, техническими средствами реабилитации.
Интересующие вопросы можно задать по телефонам 44-69-84, 46-35-47, 4401-93.
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проведёт приём граждан
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