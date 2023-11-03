В Иркутской области автоинспекторы замерзавшему после поломки машины водителю

Мужчине пришлось разводить костёр на обочине дороги, чтобы согреться



Несколько дней назад в Нижнеудинском районе Иркутской области полицейские помогли водителю, который замерзал на трассе после поломки машины.



Инцидент произошёл вечером. Сотрудники ДПС старший лейтенант полиции Александр Степанов и лейтенант полиции Алексей Савин находились на дежурстве, когда на трассе «Сибирь» в 50 км от города Нижнеудинска заметили языки пламени. Сотрудники решили узнать, что случилось.



Подъехав поближе, полицейские увидели стоящий автомобиль, а на обочине дороги мужчину, который грелся возле костра.



Полицейские поинтересовались у гражданина, что случилось. Выяснилось, что он купил машину во Владивостоке и на ней ехал в Челябинск. В пути электроника иномарки стала барахлить, а панель управления мерцать. Постепенно автомобиль начал замедлять движение, а затем заглох посреди трассы в незнакомой для водителя местности.



Более трёх часов мужчина самостоятельно пытался устранить поломку, однако для этого требовались запчасти. Температура в тот вечер опустилась до минус шести градусов. Тогда он решил разжечь костёр на обочине дороги, чтобы согреться.



- Сотрудники полиции посадили попавшего в беду жителя Челябинска в патрульную машину, вызвали эвакуатор и до приезда спецтранспорта обеспечили безопасность дорожного движения на участке трассы, где стояла неисправная иномарка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчина искренне поблагодарил полицейских за своевременно оказанную помощь.



- Не ожидал, что дождусь помощи от инспекторов ДПС, поскольку все их боятся. А их надо уважать и почитать. Поэтому большое спасибо, что не оставили в трудный момент на трассе, - высказался мужчина.

