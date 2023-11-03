Борицы Бурятии выиграли 4 медали лиги Поддубного

Из них две золотые и две серебряные



С 31 октября по 3 ноября в Москве прошёл 6-й турнир международной борцовской лиги Поддубного. Участие в соревнованиях приняли более 300 спортсменов из девяти регионов России и десяти стран мира.



Четыре медали международного турнира по женской борьбе у сборной Бурятии. По информации республиканской спортивной школы олимпийского резерва, победителями и призёрами стали 4 спортсменки РСШОР:

Первое место - Жаргалма Цыремпилова (весовая категория до 59 кг, тренер Ц. Гулгенов);

Первое место - Вероника Чумикова (весовая категория до 57 кг, тренер Ц. Гулгенов);

Второе место - Ульяна Тукуренова (весовая категория до 62 кг, тренер Ц. Гулгенов);

Второе место - Алена Сангадиева (весовая категория до 59 кг, тренер Е. Павлов).



Отметим, что борцовская лига Поддубного — международное профессиональное борцовское соревнование с привлечением лучших борцов мира. В прошлом году лига проходила трижды: дважды в Москве и один раз в Бишкеке.

