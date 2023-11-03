В Бурятии испекли большой пирог с картой России





В честь Дня народного единства на одном из бурятских предприятий, производящем хлебобулочную продукцию, испекли большой пирог с картой России.В длину пирог больше метра – 120 сантиметров, его ширина – 80 сантиметров. Пирог украшает карта России с флагами всех субъектов страны. Также пекари разместили на угощении цветы и колоски пшеницы.- Идея использовать карту России на пироге имеет свой символический смысл. Хлеб - символ общности и солидарности, он сопровождал нас на протяжении многих поколений, - отметили в минсельхозпроде Бурятии.Пирог отправили в социальную столовую при храме Святого Николая Чудотворца.День народного единства отмечается 4 ноября.