В Бурятии испекли большой пирог с картой России

На карте – флаги субъектов страны
В честь Дня народного единства на одном из бурятских предприятий, производящем хлебобулочную продукцию, испекли большой пирог с картой России.
В длину пирог больше метра – 120 сантиметров, его ширина – 80 сантиметров. Пирог украшает карта России с флагами всех субъектов страны. Также пекари разместили на угощении цветы и колоски пшеницы.
- Идея использовать карту России на пироге имеет свой символический смысл. Хлеб - символ общности и солидарности, он сопровождал нас на протяжении многих поколений, - отметили в минсельхозпроде Бурятии.
Пирог отправили в социальную столовую при храме Святого Николая Чудотворца.
День народного единства отмечается 4 ноября.
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