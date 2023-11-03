Проект воплотили с помощью местных жителей
2 ноября в Тарбагатайском районе Бурятии установлена въездная стела «Посёлок Николаевский». Она построена силами неравнодушных жителей на въезде в посёлок Николаевский со стороны города Улан-Удэ.
Как отметили в администрации района, данный проект не получился бы без поддержки местных жителей. Так, на публичных страницах своих соцсетей и мессенджеров глава сельского поселения «Заводское» выразил благодарность всем причастным к созданию и установке стелы.
- Работа по воплощению проекта в жизнь продвигалась нелегко, длилась в течение полугода и наконец достойно завершена! Благодарю всех за всемерную поддержку и помощь! - написал Анатолий Варанкин.
В посёлке Бурятии установили въездную стелу
Общество, Фото:
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