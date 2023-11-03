03 ноября

02 ноября

Популярное

В посёлке Бурятии установили въездную стелу

В посёлке Бурятии установили въездную стелу
Общество,  Фото:администрация Тарбагатайского района
Проект воплотили с помощью местных жителей

2 ноября в Тарбагатайском районе Бурятии установлена въездная стела «Посёлок Николаевский». Она построена силами неравнодушных жителей на въезде в посёлок Николаевский со стороны города Улан-Удэ.

Как отметили в администрации района, данный проект не получился бы без поддержки местных жителей. Так, на публичных страницах своих соцсетей и мессенджеров глава сельского поселения «Заводское» выразил благодарность всем причастным к созданию и установке стелы.

- Работа по воплощению проекта в жизнь продвигалась нелегко, длилась в течение полугода и наконец достойно завершена! Благодарю всех за всемерную поддержку и помощь! - написал Анатолий Варанкин.
Бурятия Тарбагатайский район стела благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отметили «Лучшие образовательные проекты года»
В Бурятии отметили «Лучшие образовательные проекты года»
Общество, 03.11.2023
В республике поощрили успешные практики в дошкольном и начальном общем образовании
В «Золотые имена высшей школы» вошли представители Бурятии
В «Золотые имена высшей школы» вошли представители Бурятии
Общество, 03.11.2023
Вуз республики отметили на всероссийском конкурсе
В Бурятии состоялся чемпионат по первой помощи
В Бурятии состоялся чемпионат по первой помощи
Общество, 03.11.2023
Соревнования проводились в рамках всероссийского проекта «Первая помощь»
В посёлке Бурятии установили въездную стелу
В посёлке Бурятии установили въездную стелу
Общество, 03.11.2023
Проект воплотили с помощью местных жителей
Школьники Улан-Удэ собрались на патриотическую акцию
Школьники Улан-Удэ собрались на патриотическую акцию
Общество, 03.11.2023
Её провели в честь Дня народного единства
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проведёт приём граждан
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проведёт приём граждан
Общество, 03.11.2023
Он будет приурочен ко Всероссийскому дню правовой помощи детям
В Улан-Баторе собираются строить метро
В Улан-Баторе собираются строить метро
Общество, 03.11.2023
Также будет введена плата за проезд в центр города
В Бурятии ищут «Земли для туризма»
В Бурятии ищут «Земли для туризма»
Общество, 03.11.2023
В республике определяют точки туристического притяжения
Борицы Бурятии выиграли 4 медали лиги Поддубного
Борицы Бурятии выиграли 4 медали лиги Поддубного
Общество, 03.11.2023
Из них две золотые и две серебряные
В Улан-Удэ городским депутатам рассказали о проблемах районов
В Улан-Удэ городским депутатам рассказали о проблемах районов
Общество, 03.11.2023
Пока запросы администраций выше возможностей бюджета
Бурятия получит средства на борьбу с диабетом
Бурятия получит средства на борьбу с диабетом
Общество, 03.11.2023
Выделение финансирования поможет переоснастить медучреждения региона
На телебашне Улан-Удэ включат праздничную иллюминацию
На телебашне Улан-Удэ включат праздничную иллюминацию
Общество, 03.11.2023
Увидеть её можно будет в День народного единства
Участники СВО из Бурятии снялись в финале «Реальных пацанов»
Участники СВО из Бурятии снялись в финале «Реальных пацанов»
Общество, 03.11.2023
Военнослужащие сыграли в популярном сериале самих себя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^