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В Бурятии собираются обновить стелу при въезде в Закамну

В Бурятии собираются обновить стелу при въезде в Закамну
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике стартовал конкурс на лучший архитектурный проект

В Бурятии объявлен конкурс «Лучший архитектурный проект приветственной въездной группы Закаменского района». Мероприятие проводится со 2 по 30 ноября включительно и организовано для разработки архитектурного (эскизного) решения, проекта, дизайна, концепции и/или макета, направленного на благоустройство территории, расположенной при въезде в Закаменский район.

Участие в конкурсе могут принять физические лица, достигшие 18 лет (в т.ч. индивидуальные предприниматели, «самозанятые»), а также юридические лица (проектные коллективы, архитектурные мастерские, дизайн-бюро и прочие).

Конкурс проводится в номинациях: «Дизайн-проект», «Архитектурный проект» и «Макет». Призовой фонд: в номинации «Дизайн-проект» - 25 000 рублей, в номинации «Архитектурный проект» - 25 000 рублей, в номинации «Макет» - 25 000 рублей.

Обработка заявок и работа конкурсной комиссии состоятся с 1 по 8 декабря. Зрительское интернет-голосование и подсчёт голосов пройдёт с 9 по 15 декабря. Подведение итогов и награждение победителей проведут не позднее 20 декабря этого года.

- Конкурсные работы принимаются на адрес электронной почты: [email protected] с пометкой «Конкурс стелы» и по адресу: город Закаменск, улица Ленина, 17, кабинет №26, - сообщает администрация Закаменского района.

Возрастное ограничение: 18+.
конкурс Бурятия стела Закаменский район

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