Ожидается приезд команд из Бурятии, Монголии и Иркутской области
Межрегиональные соревнования по каратэ «Кубок Акимова» пройдут с 4 по 5 ноября в Чите. Турнир посвятят памяти двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы, многократного чемпиона России по сётокан каратэ-до SKIF Евгения Акимова.
В соревнованиях примут участие команды Забайкальского и Приморского краёв, Бурятии, Якутии, Иркутской и Камчатской областей, а также Монголии.
В первый день соревнований пройдут поединки «кумитэ». Во второй – «ката». Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс Забайкальского госуниверситета. Вход на соревнования свободный.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите разыграют межрегиональный кубок по каратэ
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