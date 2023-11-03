В Чите разыграют межрегиональный кубок по каратэ

Ожидается приезд команд из Бурятии, Монголии и Иркутской области



Межрегиональные соревнования по каратэ «Кубок Акимова» пройдут с 4 по 5 ноября в Чите. Турнир посвятят памяти двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы, многократного чемпиона России по сётокан каратэ-до SKIF Евгения Акимова.



В соревнованиях примут участие команды Забайкальского и Приморского краёв, Бурятии, Якутии, Иркутской и Камчатской областей, а также Монголии.



В первый день соревнований пройдут поединки «кумитэ». Во второй – «ката». Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс Забайкальского госуниверситета. Вход на соревнования свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

